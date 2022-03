All. Catania: “Provo rabbia, dove sono gli stipendi? Ho pensato di non tornare martedì”

Francesco Baldini, tecnico del Catania, si è sfogato in conferenza stampa, dopo il successo odierno sul Monterosi, per via dell’ennesima asta andata deserta per il club: “È una giornata complicata, si fa fatica a star qua a rispondere a delle domande. Iniziamo a essere al limite, si trovano sempre maggiori difficoltà a preparare una partita. Tutte le volte, da quando io sono qui, il giorno prima della partita ci sono sentenze, un miliardo di problemi. Questi ragazzi continuano ad andare avanti, se ne fregano di qualsiasi cosa e hanno solo voglia di andare avanti. Abbiamo bisogno che qualcuno ci spieghi le cose e ci spieghi quando prenderemo novembre e dicembre, perché non abbiamo preso tutto gennaio, chi ci pagherà febbraio. Abbiamo bisogno dei campi per allenarci visto che a Torre del Grifo i campi sono abbandonati a loro stessi e si fa fatica anche a stoppare il pallone. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia una mano sotto questo punto di vista, altrimenti ci dicano basta perché non è assolutamente facile. Ho una rabbia e una delusione dentro incredibile. Questa sera ho l’aereo e vado da mio figlio: per la prima volta ho pensato di dare un segnale forte e di non ritornare martedì. Però non ce la faccio ad abbandonare questi ragazzi. È possibile che io ieri sera non abbia ricevuto una telefonata di qualcuno che mi spiegasse le cose?”.

FOTO: Twitter Juventus