All. Benfica: “Crediamo nella rimonta. Dobbiamo segnare prima del Liverpool”

Domani il ritorno dei quarti di Champions tra il Liverpool e il Benfica, con gli inglesi che partono con un vantaggio di due reti. Così il tecnico dei lusitani Verissimo in conferenza stampa: “Giocheremo con una delle migliori squadre del mondo, crediamo in quello che abbiamo fatto e ci saranno spazi di cui possiamo approfittare. Sappiamo che contro la qualità offensiva dei giocatori del Liverpool ci sono alcuni comportamenti che dobbiamo evitare. L’obiettivo è segnare prima del Liverpool, il nostro approccio deve essere molto equilibrato. Non possiamo buttarci in partita in modo molto aperto, dobbiamo riuscire a tenere duro, perché il Liverpool vorrà risolvere la partita nei primi minuti. Il nostro momento ci sarà. Sarà difficile, ma crediamo sia possibile”.

FOTO: Sito Benfica