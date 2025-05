All. Auxerre: “PSG? Affrontiamo la squadra migliore d’Europa. Nessuno può resistergli in questo momento”

17/05/2025 | 18:45:40

L’allenatore dell’Auxerre, Christophe Pélissier, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Paris Saint-Germain: “Affrontiamo la squadra migliore d’Europa. Nessuno può resistergli in questo momento, spero che nessuno ci riuscirà il 31 maggio. Questa partita farà parte della loro preparazione per la finale della Coppa di Francia e della Champions League. Affronteremo i migliori del PSG, sono diventati una macchina incredibile. Dovremo fare un grande sforzo ed essere molto pronti”.

Foto: Instagram PSG