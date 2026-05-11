Alisson Santos: “Peccato per la sconfitta. Conte mi sta facendo crescere tanto”

11/05/2026 | 23:58:08

L’esterno offensivo del Napoli, Alisson Santos, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Molto triste per il risultato, dobbiamo lavorare in settimana per dare una risposta nella prossima partita”.

Quanto Conte ti sta aiutando? “Mi aiuta sempre da quando sono al Napoli, con lui sto imparando tanto. Mi aiuta tanto a migliorare, sto evolvendo molto, sono contento qui e spero di continuare”.

Foto: Instagram Napoli