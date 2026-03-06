Alisson Santos lancia il Napoli. Azzurri avanti 1-0 sul Torino al 45′

06/03/2026 | 21:34:53

Il Napoli conduce 1-o sul Torino dopo i primi 45 minuti al Maradona. Decide una rete di Alisson Santos.

Partenza veemente del Napoli. Subito chance con Politano e Olivera, si salva il Torino. Ma al 7′ la sbloccano i campioni d’Italia. Destro di Alisson Santos, Paleari non perfetto e rete dei campani. Il Torino risponde subito. Prima Zapata, poi Vlasic impegnano l’ex Milinkovic-Savic che salva in angolo.

Il Napoli torna a prendere le operazioni del match e ha una grande chance con Hojlund che di testa spedisce a lato. Si va all’intervallo con i partenopei avanti per 1-0.

Foto: X Napoli