Alisson Santos ed Elmas. Il Napoli batte 2-1 il Torino (Casadei). Si rivedono De Bruyne e Anguissa

06/03/2026 | 22:44:00

Il Napoli batte 2-1 il Torino nell’anticipo del venerdì di Serie A. Successo importante per gli azzurri che ritrovano anche De Bruyne e Anguissa.

Partenza veemente del Napoli. Subito chance con Politano e Olivera, si salva il Torino. Ma al 7′ la sbloccano i campioni d’Italia. Destro di Alisson Santos, Paleari non perfetto e rete dei campani. Il Torino risponde subito. Prima Zapata, poi Vlasic impegnano l’ex Milinkovic-Savic che salva in angolo.

Il Napoli torna a prendere le operazioni del match e ha una grande chance con Hojlund che di testa spedisce a lato. Si va all’intervallo con i partenopei avanti per 1-0.

All’intervallo esce Vergara per un problema, entra Anguissa.

Prova a dare una mossa D’Aversa. Escono sia Zapata che Simeone, non pervenuti.

Al 68′ arriva il 2-o del Napoli. Palla in mezzo, sponda di testa di Politano, palla per Elmas che non sbaglia con una sforbiciata. Raddoppia la compagine campana. Gol dell’ex per il macedone.

Anche De Bruyne entra nel finale, al posto di Alisson Santos non al top.

Gara che sembra scivolare verso un tranquillo 2-0 ma all’88’ Casadei riaccende il finale e rende il recupero interessante.

Torino che ha una buona chance nel recupero, ma Che Adams sbaglia lo stop da solo davanti al portiere. Finisce 2-1 per il Napoli che allontana il quinto posto e anzi, mette nel mirino il Milan. Il Napoli sale a 56 punti. Il Torino resta a 30.

Foto: sito Napoli