Alisson Santos: “Contento del gol. Ringrazio i compagni che mi stanno aiutando ad inserirmi”

06/03/2026 | 23:59:47

Alisson Santos, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Torino.

Queste le sue parole: “Ero molto felice di segnare ancora per il Napoli, ho fatto tre esultanze diverse perché sono brasiliano e mi piace molto ballare. Ho molta fiducia nel mio calcio, cerco di aiutare la squadra che mi aiuta a inserirmi al meglio e spero che possiamo raggiungere insieme i nostri obiettivi”.

Foto: sito Napoli