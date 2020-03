Alisson: “Resto a casa e proseguo il mio recupero. Nessun contatto con i miei compagni”

Alisson, portiere brasiliano del Liverpool, ha parlato attraverso il proprio account ufficiale Instagram: “Tutti devono rimanere a casa. Nel mio caso però è un po’ diverso, perché sono reduce da un infortunio e ho bisogno di cure e trattamenti medici a Melwood. Non ho nessun tipo di contatto con i miei compagni di squadra e gli unici con i quali mi rapporto sono il nostro fisioterapista e l’allenatore dei portieri: mi seguono negli esercizi per la riabilitazione. Cerchiamo di parlare a distanza, restando a più di un metro. Ovviamente prendiamo tutte le precauzioni raccomandate, come quelle per l’igiene di mani, viso, bocca e occhi. Esco di casa, vado al centro di allenamento, finisco il trattamento, torno a casa e lì resto: è quello che va assolutamente fatto in questo momento di autoisolamento”.

Foto: Liverpool Twitter