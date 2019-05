Alisson: “La semifinale ci ha lasciato qualcosa di speciale. Tottenham? La partita più importante della mia carriera”

L’ex portiere del Liverpool, Alisson Becker ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Tottenham: “E’ un piacere giocare la Champions e arrivare in finale. E’ un sentimento positivo e sono felice di questo. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro in questa stagione, 97 punti in Premier senza vincere lo scudetto ma resta una stagione importante. Dopo la semifinale con il Barcellona ci resta qualcosa di speciale. Sicuramente è la partita più importante della mia carriera. Pressioni? Lo scorso anno Karius ha sbagliato, ma può succedere a tutti. Ora ho io questa opportunità ma sono concentrato su quello che devo fare. Farò il mio meglio per vincere e aiutare la squadra”.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool