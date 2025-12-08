Alisson: “Inter fortissima, vogliamo far bene. Salah? Questione tra lui e il club”

08/12/2025 | 21:20:11

Alisson Becker, portiere del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Non è facile come gruppo. Abbiamo un rapporto personale con lui, gioco con Salah da molto tempo, è un bravo ragazzo ed è una leggenda e bandiera per il Liverpool. Non è qualcosa che mi rende felice ma non c’è molto tempo nel calcio per piangerci addosso. L’inter sta facendo molto bene quest’anno e da molto tempo. Pensiamo alla sfida”.

Cosa gli hai detto? “Il fatto che non sia a disposizione è una conseguenza di ciò che ha fatto. Non gli ho parlato ancora della situazione come vorrei parlargli, non è solo un compagno di squadra per me. Siamo buoni amici e questo crea un rapporto”.

Come sta il gruppo? “Conosciamo la situazione che viviamo e queste sono grandi sfide e vogliamo cambiare la situazione. Viogliamo reagire in campo cercando di vincere rispettando l’Inter. Giocando bene”.

Salah ha detto che si è sentito tradito, sei d’accordo? Pensi che abbia giocato la sua ultima con il Liverpool? “Credo che il mister sia stato saggio con la sua risposta. Non so cosa voglia dire. Noi vogliamo il meglio per lui e anche per la società”. Il tuo rapporto con Slot com’è? “Il rapporto è molto buono”.

Come giudichi le sue parole? Non credo che il suo obiettivo sia stato di aver mancato di rispetto. Lui può esprimersi liberamente e ci aspettiamo che ci sia un calciatore che vuole scendere in campo. Puoi parlare ma devi anche gestire le conseguenze delle tue azioni. Noi stiamo cercando di fare i migliori interessi per la squadra”.

Hai mai vissuto una situazione simile? “Sappiamo che si tratta di una situazione personale. Abbiamo giocato la nostra ultima partita sabato sera e siamo stati al centro sportivo solo per recuperare e per concentrarci sull’Inter, una squadra messa molto bene in Champions League e stanno giocando bene. Hanno ottimi attaccanti e un ottimo portiere”.

Come giudica i commenti sulla situazione Salah? “Non mi esprimo su una cosa che non so. Lui comunque ha il diritto di parlare perché le critiche fanno parte del calcio. Cerco di non seguire tanto quello che si dice e ci sono già grandi sfide per noi. Dobbiamo essere molto realisti. Siamo molto concentrati su questo”.

Condividete tu e Van Dijk la stessa cosa che ha detto Salah in merito al riconoscimento da avere? “Le cose succedono molto velocemente. Abbiamo appena vinto la Premier e ora siamo in questa situazione e dobbiamo gestirla. Dobbiamo giocare bene ogni partita in ogni settimana. Io cerco di fare il meglio per la squadra”.

Da veterano la tua leadership sia importante? “Credo di sì e ciò che la gente si aspetta. Siamo qui per vincere le partite ed essere performanti. Io sento questa responsabilità e credo di poter dare ancor di più alla squadra. Siamo qui da tanto tempo e consociamo lo spirito del Liverpool. Io come tutti i veterani. Essere leader non significa solo venire in conferenza stampa. Bisogna anche agire in campo”.

Siete ancora con l’allenatore? Perchè credete che possa invertire la rotta? “Perchè abbiamo vinto la Premier League, ora tutti danno per scontato ciò che abbiamo fatto l’anno scorso ma non è giusto. Crediamo nello stile di gioco di Slot e pensiamo che possa ribaltare la situazione. Anche la società crede in lui. Anche io da calciatore sono responsabile. Noi calciatori siamo responsabili e dobbiamo agire, stiamo provando in tutti i modi. Vogliamo cambiare la situazione”.

Come avete reagito alle parole di Salah? Che Liverpool dobbiamo aspettarci? La situazione di Salah sicuramente non ci fa piacere, ci ha sorpreso ma sappiamo che è una situazione personale tra lui e il club. Riguardo a domani vogliamo fare il meglio. Il Liverpool ha voglia di vincere e di migliorare la sua situazione. Vogliamo giocare un calcio vincente e non sarà facile. L’Inter è fortissima, in casa ha un grande sostegno. Cercheremo di vincere pur rispettando l’Inter”.

