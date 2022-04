Alisson: “Il miglior Liverpool di Klopp? Se lo dice lui… Siamo in corsa per vincere tutto. Vediamo dove arriveremo”

Alisson Becker, portiere del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benfica in Champions League.

Queste le sue parole: “Non c’è rischio di calo di concentrazione, noi abbiamo una grande mentalità e l’approccio alla gara sarà massimo, con rispetto dell’avversario per fare del nostro meglio”.

Champions, FA Cup e campionato. Cosa sceglie il Liverpool?

“Tutti sono obiettivi difficili, non si può scegliere. Abbiamo bisogno di giocare meno partite per vincere la FA Cup, quindi Champions e Premier. Affrontiamo il City, in Champions col Benfica e poi grandi squadre in campionato. Siamo pronti per tutto, è ciò che volevamo dall’inizio. Siamo in un bel momento e la squadra sta giocando benissimo, dobbiamo affrontare una sfida alla volta. Siamo in corsa per tutto, vediamo cosa accadrà. Primo club a vincere 4 trofei? Sarebbe stuopendo”.

Il Liverpool più forte degli ultimi 4 anni? “Se lo ha detto Klopp… La squadra ha grandissima qualità, quando abbiamo vinto la Champions abbiamo fatto benissimo. E’ difficile dirlo, ma se lo ha detto il mister sarà la verità”.

