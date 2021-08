Alisson: “Il Liverpool è una famiglia, i tanti rinnovi sono un segnale importante”

Alisson, portiere del Liverpool, è intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK a margine del pareggio interno con il Chelsea. Il brasiliano ha anche commentato il suo (e non solo) rinnovo del contratto coi Reds:

“Il mio rinnovo, così come quello degli altri big, è stato importante. Abbiamo fiducia in questa squadra, ci fidiamo l’uno dell’altro e tra noi giocatori c’è un bellissimo rapporto. Passiamo più tempo coi compagni che con la nostra famiglia. Al Liverpool siamo a tutti gli effetti una famiglia e un gruppo amici, questo ci aiuta a fare meglio il nostro lavoro in campo. Sono felice dei tanti rinnovi di contratto, spero che altri calciatori ci seguano”.

Foto: Twitter Liverpool