Alisson: “Felice a Liverpool, ma Roma mi manca. Il Napoli? Non sarà facile e ci proveremo”

Alisson Becker, portiere trasferitosi dalla Roma al Liverpool in estate, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Galà del Calcio ai microfoni di Sky Sport: “Sono venuto perché questa è una festa importante, non perché ho vinto, ed è un piacere per me essere qui. Olsen sta facendo benissimo, io seguo ogni volta che posso la Roma, purtroppo tante volte sono in campo quando giocano, mi manca tanto. A Liverpool sono contento, è stato un trasferimento importante per me e la mia famiglia. Il derby con l’Everton? Ieri abbiamo fatto una bellissima partita, non era giusto uscire con un pareggio, al gol ho visto che affianco a me stava correndo Klopp e abbiamo festeggiato insieme. Il Napoli in Champions League? Conosciamo la forza del Napoli, sappiamo di dover fare il massimo per avere la meglio. Dobbiamo fare due gol e non sarà facile, ma abbiamo fiducia nei nostri mezzi. La stiamo già preparando ma penseremo prima alle gare di campionato che dobbiamo affrontare. Il VAR? Non è facile stare senza VAR in Premier League, ormai ad ogni errore si pensa che si possa far meglio e utilizzare questo strumento, che va usato nella maniera giusta. Un gol in più o in meno può cambiare partite e campionati”.

Foto: Liverpool Twitter