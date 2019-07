Alisson è un muro: non prende gol da due mesi

Se il Liverpool è riuscito a vincere la Champions League e il Brasile è in finale di Coppa America, gran parte del merito è anche di Alisson. Il portiere ex Roma, infatti, è stato tra i protagonisti assoluti sia della cavalcata dei Reds conclusasi con la vittoria di Madrid del 1 giugno sia di quella dei verdeoro verso l’atto conclusivo della manifestazione. L’importanza del 26enne è riportata dai numeri: nelle ultime 9 partite tra club e Nazionale, infatti, non ha mai subito gol. Dalla storica semifinale di ritorno di Anfield contro il Barcellona al 2-0 inflitto all’Argentina, il brasiliano non ha mai dovuto raccogliere il pallone dal fondo della rete. Barcellona in, Wolves e Tottenham in Premier e Champions, Honduras, Bolivia, Venezuela, Perù, Paraguay e Argentina: nessuna di queste squadre è riuscita a far gol ad Alisson. L’ultimo a riuscirci è stato Rondon del Newcastle, al 54′ della penultima partita di campionato vinta per 3-2 dai Reds al St. James Park risalente al 4 maggio, vale a dire due mesi fa. Dopodiché, 846 minuti di imbattibilità. L’ennesima conferma che il brasiliano sta vivendo una stagione straordinaria, che potrebbe concludersi con l’incredibile doppietta Champions League-Coppa America.

Foto Twitter Ufficiale