Alisson bloccato a Liverpool. Non potrà assistere ai funerali del padre in Brasile

Niente da fare per Alisson Becker. Il portiere del Liverpool, ex Roma, le ha tentate tutte per riuscire ad aggirare le restrizioni Covid e volare in Brasile dai suoi cari, distrutti come lui dall’improvvisa morte di papà José Agostinho, annegato mercoledì pomeriggio nel laghetto della tenuta di famiglia vicino Lavras do Sul.

Al fratello, Muriel, fratello maggiore dell’ex portiere della Roma, è andata meglio, perchè ieri sera è riuscito ad arrivare a casa dei genitori a Novo Hamburgo, dove si terrà la veglia funebre, proveniente da Rio de Janeiro.

Poco più di due settimane fa anche l’allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, era stato costretto a disertare il funerale dell’adorata mamma Elisabeth a causa delle limitazioni anti-Covid imposte dalla Germania a chi proviene dal Regno Unito.

Foto: Twitter Liverpool