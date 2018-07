Alisson, da 7,5 a 75: quando la plusvalenza è un trionfo mondiale

Walter Sabatini lo aveva portato a Roma per una cifra leggermente inferiore agli otto milioni, facciamo 7,5. Aveva scoperto Alisson nell’Internacional di Porto Alegre, era rimasto talmente stregato da vincere qualsiasi duello, anche quello con la Juve. Ora Alisson va via per 75 milioni, complimenti al Liverpool per aver speso una cifra da record per un portiere. Ma anche la plusvalenza è un record mondiale per la Roma, pur restando i dubbi di questo smontare e rimontare l’organico giallorosso. Una situazione che di sicuro non aiuta la continuità di un club che vorrebbe finalmente vincere qualcosa.

Foto: Marca