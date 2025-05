Alguacil lascia la Real Sociedad: “Avrei voluto continuare, ma vado via felice”

02/05/2025 | 18:26:15

Il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil ha annunciato che lascerà il club al termine della stagione: “30 secondi per dirvi che, come sapete, la settimana scorsa ho deciso di annunciare che non avrei continuato alla Real Sociedad. Non c’è un motivo specifico. Lo faccio con grande tristezza, perché la mia intenzione era quella di continuare, ma allo stesso tempo me ne vado molto felice, orgoglioso e in pace”. L’era Alguacil aveva preso il via nel 2018, anche se il tecnico aveva iniziato il suo viaggio con la squadra B già nel 2013. Con il club spagnolo Alguacil aveva giocato invece dal 1990 al 1998, superando le 100 presenze. Da calciatore ha vestito anche la maglia del Villareal, dal 1998 al 2000.

FOTO: Instagram Real Sociedad