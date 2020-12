Alguacil: “Il Napoli è una squadra da Champions, ma abbiamo già dimostrato di essere all’altezza”

Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, avversario domani del Napoli, ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia di una gara di Europa League: “Non vediamo l’ora di giocare la partita di domani, la squadra ha grande voglia. Affronteremo una squadra da Champions e lo faremo con l’obiettivo di vincere per arrivare primi. Il Napoli ha perso ingiustamente contro il Milan e ha fatto quattro gol alla Roma. Noi dobbiamo crederci ed essere forti nei duelli individuali. Crediamo di poter passare il turno. Nella gara di andata abbiamo dimostrato di essere all’altezza di una squadra del livello del Napoli. Debuttare allo stadio Diego Armando Maradona è un onore e un motivo d’orgoglio. Le assenze di Silva e Oyarzabal? Siamo comunque la Real e quando mancano giocatori importanti giochiamo bene lo stesso. Non ho dubbi, tutti i ragazzi che sono qui sono in grado di fare bene“.

Foto: canali ufficiali Real Sociedad