Algeria, esordio con gol per Ghedjemis, la stella del Frosinone

27/03/2026 | 23:17:05

Goleada per l’Algeria nell’amichevole odierna. Un settebello (7-0) che non lascia spazio a dubbi o incertezze, quello contro il Guatemala: apre le marcature Gouiri (doppietta) del Marsiglia, poi l’ex Manchester City, Mahrez su rigore, Abada e l’ex Roma Aouar a calare il poker. Si aggiunge alla goleada anche Benbouali, ma chi davvero si è preso il suo momento di gloria è stato Fares Ghedjemis. La stellina del Frosinone, ha segnato all’esordio in Nazionale. Una serata indimenticabile per il giocatore, che in stagione ha realizzato 12 gol con i ciocari e sta contribuendo alla rincorsa verso la Serie A dei laziali.

Foto: Instagram personale