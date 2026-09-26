Algeria: Ait-Nouri escluso dal ritiro

26/09/2026 | 18:24:06

Rayan Ait-Nouri, terzino sinistro in forza al Manchester City dalla scorsa stagione, è stato rispedito in Inghilterra dal nuovo CT della Nazionale algerina Brahim Hemdani. La motivazione, secondo quanto riportano diversi media locali, è che l’ex Wolverhampton non avrebbe gradito il mancato ingresso in campo nella vittoria per 3-1 contro lo Zambia, nonostante il riscaldamento prolungato.

Di seguito, il comunicato della Federazione algerina: “L’allenatore nazionale, il signor Brahim Hemdani, ha deciso questo sabato di liberare il giocatore Rayan Aït-Nouri dall’attuale campo di allenamento della nazionale. L’internazionale algerino tornerà nel suo club, il Manchester City”.

Foto: Instagram Ait-Nouri