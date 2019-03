Alexis Sanchez: “Voglio far felici i tifosi e aiutare il Manchester United a vincere”

Pochi alti e molti bassi la stagione di Alexis Sanchez al Manchester United. L’esterno ex Barcellona e Arsenal ha parlato sulla rivista ufficiale dei red devils, degli obiettivi che vuole raggiungere con il club inglese: “Quando ero giovane mi piaceva tanto questa squadra, lo giuro. Ora voglio dimostrare di poter far felici le persone. Lo United è un club molto importante, non solo in Inghilterra ma anche a livello globale, mi piacerebbe contribuire a portare un trofeo ai tifosi”. Fin qui il giocatore cileno ha fatto registrare solamente 2 gol tra Premier League e FA Cup.

Foto: As