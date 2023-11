Alexis Sánchez duro sulle condizioni dei calciatori nella nazionale cilena

L’attuale attaccante nerazzurro Alexis Sánchez ha parlato in conferenza stampa della questione relativa alle cattive condizioni igieniche e non solo che i calciatori devono affrontare quando vengono convocati dalla nazionale cilena. Queste le dichiarazioni riportate da Marca:

“Manca la comprensione, lo studio e l’esperienza del calcio. Non impariamo cosa sia il calcio. Vengo qui e ci sono giocatori che non hanno giocato partite durante la settimana, perché il campionato nazionale si ferma. Non ho intenzione di cambiare le cose? Il campionato cileno non può rimanere fermo così a lungo”, ha spiegato il 34enne attaccante cileno, criticando l’Associazione Nazionale Calcio Professionistico (ANFP).

“Ci sono tre docce che non funzionano e bisogna aspettare che l’altro faccia la doccia. Una squadra nazionale non può lavorare così. Al Monumental ero seduto, facevo stretching e gli escrementi uscivano dallo scarico nella doccia. Allora, questa è una nazionale o una squadra di terza categoria?”.

In conclusione, la denuncia di Alexis Sánchez evidenzia un aspetto cruciale della vita degli atleti: le condizioni delle strutture in cui si allenano e competono. È ora che venga posta maggiore attenzione sulla qualità delle infrastrutture sportive e che vengano adottate misure concrete per garantire un ambiente adeguato per i professionisti del calcio.

Foto: Instagram Sanchez