Alexis Sanchez salta l’allenamento con lo United, ma per andare in ambasciata

Alexis Sanchez ha saltato l’ultimo allenamento del Manchester United in vista della sfida del prossimo weekend contro il Crystal Palace. Una notizia che, se non giustificata, porterebbe i tifosi dell’Inter a pensare in un’improvvisa accelerazione della trattativa. In realtà, l’attaccante si è recato all’ambasciata americana di Battersea, Londra, per ottenere il visto per gli Stati Uniti. L’ex Udinese sarà infatti impegnato il prossimo mese proprio negli USA con il suo Cile in una sfida amichevole contro l’Argentina. Invece di allenarsi agli ordini di Solskjaer, l’obiettivo nerazzurro si è dunque messo in fila assieme a tutte le altre persone che hanno fatto richiesta di visto, trascorrendo così la sua mattinata. Lo riporta il The Sun.

Foto: Evening Standard