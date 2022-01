ALEXIS MACALLISTER FA SOGNARE IL BRIGHTON E L’ARGENTINA

La grande vittoria di ieri del Brighton in casa dell’Everton di Rafa Benitez per 2-3 porta la firma assoluta del numero 10 Alexis MacAllister che ha siglato una doppietta. Il trequartista argentino ha regalato tre punti d’oro alla sua squadra portandola così a ridosso della zona Europa che vede il West Ham distanziato di sette lunghezze. In questa stagione MacAllister ha già messo a segno quattro reti. Il Brighton lo acquistò nel 2019 dal Boca Juniors per la cifra di 7 milioni di sterline e, nella stessa annata, ci fu la prima chiamata con la nazionale maggiore dell’Argentina dove finora ha collezionato due presenze: l’esordio avvenne contro la il Cile nella gara terminata 0-0. L’albiceleste osserva con attenzione il trequartista in ottica ricambio generazionale all’interno della selezione che proprio dai giovani, MacAllister ha 23 anni, può ripartire per provare a dare l’assalto al Mondiale in Qatar.