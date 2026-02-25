Alexandersson (all. Brann): “Da giovane ogni domenica guardavo la Serie A, il calcio italiano è speciale”

25/02/2026 | 16:34:26

Il tecnico del Brann, Freyr Alexandersson, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le sue parole:

“Il mio apprezzamento per il calcio italiano? Quando ero giovane ogni domenica guardavo la serie A nella tv islandese ed è diventata una passione. Ho seguito molto Carlo Ancelotti e ho avuto giocatori che sono stati sotto la sua guida. Ho letto tutti i suoi libri e lo ammiro. Il calcio italiano è speciale, amo la sua passione. Mi piace anche il calcio inglese e tedesco, ma quello italiano è ad un livello superiore. Cosa significa per noi non avere nulla da perdere? Se non avessimo nulla da perdere non avrebbe senso disputare l’Europa League. Domani andrà come andrà, saremo orgogliosi. Abbiamo possibilità di passare il turno e ci crediamo. Siamo contenti di essere arrivati fin qui, poi se dovessimo perdere ci sarà la delusione ma ora non vogliamo pensarci e faremo di tutto per vincere”.

Foto: Wikipedia