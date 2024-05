ALEXANDER SORLOTH, UN POKER DA PICHICHI AL REAL

Una prestazione sensazionale che gli è valsa un posto nella storia del calcio spagnolo. Alexander Sorloth si è regalato la sua partita da sogno e lo ha fatto contro il più prestigioso degli avversari: il Real Madrid. Il centravanti norvegese infatti è stato lo straordinario protagonista di una sfida, quella tra il suo Villarreal ed i Blancos, che ha regalato moltissimi goal ed emozioni.

Una partita che era iniziata nel peggiore dei modi per il Sottomarino Giallo. Infatti, al termine della prima frazione di gioco gli uomini di Carlo Ancelotti erano in vantaggio per 4-1 con la doppietta di Guler e le reti di Joselu e Lucas Vasquez. Sorloth ha scritto per la prima volta il suo nome nel tabellino nel primo tempo, quando al 39’ ha segnato la rete del momentaneo 1-2, ma è stato nella ripresa che si è scatenato. Le squadre sono andate negli spogliatoi sul risultato di 1-4, ma il bomber norvegese, tra il 48’ ed il 56’, è riuscito a segnare tre reti che hanno consentito al Villarreal di riprendere i Blancos sul 4-4.

Alto circa 1.95 metri, fisico imponente e mancino che non lascia scampo: Sorloth è la classica punta di peso che riesce a fare reparto da solo spezzando le difese avversarie con la sua forza. Non troppo macchinoso, è dotato anche di un buon dribbling. In passato è stato sperimentato anche come ala visto, appunto, che è un giocatore completo.