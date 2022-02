Alexander-Arnold: “Rimanere in corsa per ogni titolo. Adoro le partite che contano”

Presente in conferenza accanto a Klopp, Alexander-Arnold è intervenuto per rispondere alle domande dei giornalisti. Per il Liverpool sarà la trentanovesima partita stagionale: “È una cosa normale oggi giorno. Noi vogliamo giocare tutte le partite e vogliamo essere in corsa su ogni fronte, per farlo devi giocare 50-60 partite l’anno. Abbiamo il nostro staff che ci aiuta tanto e noi dobbiamo essere sempre pronti. Siamo ambiziosi e abbiamo alte aspettative su noi stessi, vogliamo sempre arrivare in fondo e vincere il campionato, anche se non dipende da noi. Giocando bene possiamo vincere contro qualsiasi squadra“. Il terzino inglese ha già messo a referto 15 assist in stagione: “Ho la sensazione di giocare bene. Mi sto trovando bene, ma a me piacciono soprattutto gli ultimi mesi della stagione, quando arrivano le partite che contano davvero. Io voglio solo vincere, trofei e competizioni e per farlo devo giocare al più alto livello possibile. Sono ansioso di vedere ciò che succederà da qui alla fine di maggio“. In chiusura una battuta sulle “poche” vittorie recenti del Liverpool in termini di trofei: “Non è che siamo delusi, ciò che abbiamo vinto sono le competizioni più importanti. Basti pensare che il City non ha mai vinto la Champions e noi lo abbiamo fatto. Detto questo ci sono sempre aspettative incredibili, come minimo dobbiamo vincere un trofeo all’anno. Con la squadra che abbiamo, con la società e col mister, dobbiamo vincere trofei. Se non vinceremo saremo delusi, non ci accontentiamo di arrivare in finale“.

Foto: Twitter Alexander-Arnold