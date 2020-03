Alexander-Arnold: “Il Barça è la mia seconda squadra, ma amo il Liverpool più di ogni altra cosa”

Intervistato da GQ, il terzino del Liverpool e della Nazionale inglese, Trent Alexander-Arnold, ha raccontato il suo rapporto con il tifo: “Da bambino tifavo Celtic, ma ora a causa del fatto che Gerrard sia ai Rangers, sono neutrale. Direi che l’altra mia squadra preferita è il Barcellona. Sento che hanno gli stessi valori e le stesse convinzioni del Liverpool.” Ha aggiunto, poi, sul suo futuro: “Restare per sempre al Liverpool? Non è qualcosa a cui ho pensato. Ho sempre amato il Liverpool, l’ho sempre incoraggiato, ho sempre giocato per loro, quindi non ho altri motivi per pensarci. Sono un giocatore del Liverpool e adoro questo club più di ogni altra cosa. Adoro tutto. Adoro i tifosi, la gente, la città. Quindi perché dovrei pensarci? ”

Foto: profilo Twitter personale Trent Alexander-Arnold