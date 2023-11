Alexander-Arnold: “Gioco ogni gara per conquistarmi il posto da titolare agli Europei. Voglio diventare fondamentale per la squadra”

Trent Alexander-Arnold, esterno del Liverpool e dell’Inghilterra, ha parlato in previsione della gara contro Malta in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

“Ogni partita che farò da qui alla fine della stagione, ogni volta che giocherò, sarà per conquistare un posto da titolare agli Europei. Sono opportunità enormi. Proprio come in estate, quando mi viene dato tempo in campo e mi viene data la possibilità di giocare. Questo è ciò che voglio fare. Voglio iniziare le partite agli Europei ed essere qualcuno che possa aiutare a vincere trofei. Il mio ruolo è quello di creare azioni da gol e far sì che accadano”.

Foto: Instagram Alexander-Arnold