Alex Valle: “Champions? Non sentiamo la pressione. Siamo concentrati sul nostro lavoro”

13/04/2026 | 00:09:36

Il giocatore del Como, Alex Valle, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “In sincerità non è stata una buona partita la mia, c’è stata qualche fase diversa, dopo si è visto che è arrivato gol da entrambe le parti. Noi abbiamo lottato con la nostra identità fino alla fine, abbiamo avuto l’occasione con Ramon. Ovviamente siamo tristi perché abbiamo perso, ma dobbiamo rialzare la testa. mancano ancora partite alla fine del campionato”.

Sul gol di Thuram avete abbassato l’attenzione… “Certo, a nessuno piace dopo il 2-0. Siamo una squadra sufficientemente matura per finire il primo tempo. Ne abbiamo parlato tra di noi dopo il cross, Thuram l’ha chiusa benissimo. Dopo metà tempo sapevamo che avessimo fatto una prova matura”.

Sentite la pressione ora per la prima volta in stagione? Con la Juve che ha vinto e la Roma che ha accorciato? “Dovresti chiedere a tutta la squadra. Io personalmente non sentivo pressione, sono convinto della squadra che abbiamo. Non dobbiamo guardare troppo le altre squadre, se facciamo il nostro gioco e la nostra identità per vincere durante la stagione è stata matura e buona. Se avesse vinto o perso la Juve non importa, noi veniamo qui per vincere”.

Foto: sito Como