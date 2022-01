A rendere nota la notizia è la federazione Brasiliana che ha pubblicato il seguente comunicato:“Il terzino sinistro Alex Sandro è risultato positivo al Covid-19 dopo i test effettuati domenica scorsa (30) e non sarà a disposizione di coach Tite per la partita contro il Paraguay. Assistito dal reparto medico della nazionale brasiliana, Alex Sandro è asintomatico e sarà messo in quarantena in Brasile”.

FOTO: Twitter Juventus