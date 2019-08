Alex Sandro: “Gara difficile, ma siamo sulla strada giusta. Sarri? Ci farà i complimenti”

Alex Sandro, laterale della Juve, è intervenuto ai microfoni Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 sul Parma all’esordio in campionato: “E’ stata una gara difficile, fisica: alla fine le due squadre hanno perso un po’ di forza, come è normale che sia. Dobbiamo migliorare a livello di condizione fisica, ma siamo sulla strada giusta. Noi stanchi nella ripresa? Sull’1-0 la nostra strategia era diversa: volevamo avere di più il pallone e correre di meno. Che cosa ci dirà Sarri? Ci farà i complimenti. Abbiamo colto tre punti importantissimi, giocare a Parma è sempre difficilissimo per la Juve”.

Foto: sito ufficiale Juve