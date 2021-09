Alex Sandro-Dybala-Morata: tre squilli Juve per ripartire

La Juve si mette alle spalle il pessimo avvio in campionato con un ottimo esordio in Champions. I bianconeri si impongono 3-0 in casa del Malmoe. Svedesi mai in partita, per la Juve però importante partire bene per ritrovare fiducia.

Bianconeri in vantaggio al 23′ con un colpo di testa di Alex Sandro. Il raddoppio al 44′ con una rete su rigore di Dybala, per un fallo su Morata. Proprio Morata nel minuto di recupero del primo tempo, a trovare il tris con un pallonetto.

Juve che ha poi controllato nella ripresa e gestito le energie, facendo diverse sostituzioni in vista poi della gara di campionato con il Milan.

Foto: Twitter Juve