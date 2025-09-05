Lecce, Alex Sala: “Sono un centrocampista box-to-box. Il mio ruolo secondo Di Francesco”

Terminata la sessione di calciomercato estivo, è giunta l’ora per i nuovi acquisti di presentarsi ai microfoni della stampa. Oggi è stato il turno di Alex Sala, che ha pronunciato le sue prime parole da giocatore del Lecce. Di seguito le dichiarazioni salienti: “Sono un centrocampista offensivo, box-to-box, una delle mie caratteristiche è quella di cercare il gol, lo scorso anno sono riuscito a fare numeri importanti”. Sul suo rifermento in campo: “Per il ruolo in cui gioco il mio riferimento è stato Iniesta, avendo giocato anche nella cantera del Barcellona. Ho sempre seguito il campionato italiano e ci sono diversi giocatori che non vedo l’ora di affrontare”. Sull’arrivo in Salento: “Lo spogliatoio mi ha accolto bene. Avevo parlato con Morente prima di arrivare qui, mi ha aiutato tanto nella scelta di venire qui”. Su Di Francesco: “Mi chiede di essere molto dinamico, cercherò di aiutare la squadra facendo del mio meglio”.

Foto: Instagram Alex Sala