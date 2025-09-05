Alex Sala: “Interesse del Lecce? Non ci ho pensato due volte”. Poi l’elogio a Modric

05/09/2025 | 15:40:31

Terminata la sessione di calciomercato estivo, è giunta l’ora per i nuovi acquisti di presentarsi ai microfoni della stampa. Oggi è stato il turno di Alex Sala, che ha pronunciato le sue prime parole da giocatore del Lecce. Di seguito le dichiarazioni salienti: “Sono a completa disposizione del mister, siamo all’inizio della stagione e miglioreremo, passo dopo passo. Darò il mio contributo per raggiungere gli obiettivi”. Sulla scelta del numero 6: “Era il numero nel mio vecchio club, è un numero che mi piace molto”. Sull’interesse del Lecce: “Quando mi hanno detto che c’era l’interesse del Lecce non ho avuto dubbi. C’era l’interesse anche di altri club spagnoli e esteri, ma non ci ho pensato due volte a vestire la maglia giallorossa”. Sulla Serie A: “Mi piace il calcio, ho visto molte partite di questo campionato negli anni scorsi, possono adattarmi a questo tipo di gioco senza alcun problema”. Su Modric: “È un punto di riferimento per tutti, è uno dei più forti al mondo nel suo ruolo, un giocatore da cui imparare”.

