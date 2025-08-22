Alex Sala, domani visite con il Lecce: confermate le indiscrezioni spagnole di stamattina

22/08/2025 | 20:18:57

Come raccontato nella prima mattinata dalla Spagna, Alex Sala domani svolgerà le visite mediche con il Lecce. Centrocampista spagnolo classe 2001 del Cordoba, squadra della Seconda Divisione spagnola, si aggregherà alla squadra di Eusebio Di Francesco, ovviamente dopo le visite e la firma. Nella passata stagione il giocatore si è messo in mostra segnando 5 gol e servendo 5 assist in campionato nell’arco di 37 presenze.

FOTO: Sito Lega Serie A