Alex Jimenez: “Mi piacerebbe tornare al Real. Nico Paz? E’ pronto per Madrid”

10/02/2026 | 15:30:38

Intervistato da Mundo Deportivo, Alex Jimenez, ex Milan ora al Bournemouth, ha parlato del suo futuro: “Ora sono completamente concentrato sul Bournemouth. Ma in futuro, ovviamente, mi piacerebbe tornare al Real Madrid. È una vita molto più tranquilla rispetto a quella a cui ero abituato a Milano o Madrid, e questo mi aiuta a essere ancora più concentrato sul calcio. Nico Paz? E’ pronto per tornare al Real Madrid. Già la scorsa stagione aveva fatto molto bene e in questo campionato ha compiuto un ulteriore salto di qualità. Mi è sempre piaciuto e sarei molto felice per lui se alla fine dovesse tornare al Madrid”.

foto sito bournemouth