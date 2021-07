Alessio Luiso, un figlio d’arte a Pavia

Nuova esperienza per Alessio Luiso, attaccante classe 2002. Il figlio d’arte ha trovato l’accordo con il Pavia (ecco la foto della firma) per la sua prima importante esperienza tra i grandi dopo le parentesi con il Sora e con la Primavera del Frosinone. Adesso una stagione in Eccellenza, le ambizioni sono quelle di vincere in un campionato comunque difficile e con grande concorrenza. Alessio è figlio di Pasquale Luiso, il famoso toro di Sora che è stato protagonista anche in Serie A con diversi club.