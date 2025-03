Ferrari: “Kean è arrivato con tanta voglia e si è trovato bene”

Prima dell’inizio della partita della Fiorentina si è fermato a parlare ai microfoni di Sky Sport Alessandro Ferrari direttore generale della viola.

“La speranza è quella di vedere finalmente Gudmundsson pronto per questo rush finale”.

“Kean è arrivato con tanta voglia e si è trovato bene”.

“Mi spiace, probabilmente chi non vive al Viola Park non capisce, non sente e non vede l’unione che c’è”.

Foto: Kean instagram