Alessandria, rilevati alcuni casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra. Il comunicato

L’Alessandria ha comunicato con una nota alcune positività al Covid-19 all’interno del gruppo di Moreno Longo a due giorni dalla sfida decisiva per la promozione in Serie B contro il Como:

“La verifica dei tamponi a cui è stato sottoposto oggi il gruppo squadra ha rilevato la positività di alcuni componenti entrati da subito in quarantena. Per il resto del gruppo è già stato predisposto il regime di isolamento fiduciario previsto dai protocolli FIGC in materia”.