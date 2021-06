Alessandria in B! Battuto il Padova 5-4 ai calci di rigore

L’Alessandria vince i playoff di Serie C battendo il Padova ai calci di rigore. Dopo i 120′ di gioco le due squadre erano ferme sullo 0-0, risultato maturato anche nella gara d’andata, dunque i ragazzi di Moreno Longo hanno acciuffato la promozione con la massima sofferenza: alla lotteria dei rigori. 5-4 lo score, è Gasbarro a sbagliare il nono tiro dal dischetto (fuori) per il Padova, Rubin segna il decimo ed ultimo che significa promozione per i Grigi.

Foto: Twitter Lega Pro