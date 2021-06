Alemao ricoverato in Brasile per Covid, le sue condizioni preoccupano

Ricardo Rogério de Brito, noto calcisticamente come Alemão, centrocampista del grande Napoli di Maradona e Careca, è stato colpito dal Covid-19 in Brasile.

Il 59enne, come riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, è ricoverato in un ospedale di Belo Horizonte, capoluogo dello stato di Minas Gerais. Secondo alcune indiscrezioni, le sue condizioni destano preoccupazione. Positiva anche la moglie, incinta di otto mesi. In Brasile la pandemia ha ancora oggi effetti devastanti, con quasi 500mila morti a referto.