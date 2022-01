Alemany (Ds Barcellona): “Abbiamo fatto un’eccezione per prendere Ferran Torres, sapevamo di non essere nei limiti salariali”

Il direttore sportivo del Barcellona Alemany ha parlato in conferenza stampa dell’affare Ferran Torres, ecco le sue parole: “Quando lo abbiamo acquistato sapevamo di non essere nei limiti salariali. Abbiamo fatto le nostre ipotesi e stiamo lavorando su più fronti per rientrare prima di domenica. È la nostra previsione. Abbiamo fatto un’eccezione per acquistarlo, perché ne è valsa la pena. Se faremo più operazioni in uscita questo lo decideremo”. FOTO: Twitter Ferran Torres