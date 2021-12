Alemany, ds Barça: “Sorteggio poco generoso. Napoli difficile da affrontare”

Mateu Alemany, ds del Barcellona, ha parlato così della sfida al Napoli nei sedicesimi di Europa League:

“Il Napoli è una squadra importante, di prestigio europeo e grande esperienza. Un avversario da non sottovalutare perché molto difficile da affrontare, il sorteggio non è stato generoso con noi. Ma sappiamo come funzionano queste competizioni, per essere il migliore devi battere i migliori”. Foto: logo Barcellona sito uff