Alemany (ds Atletico Madrid): “Raspadori? Il giocatore sa cosa pensiamo di lui. Non c’è fretta”. Ma la Roma…

23/12/2025 | 17:10:02

Il direttore sportivo dell’Atletico Madrid, Mateu Alemany, ha parlato ai microfoni di Movistar Plus. Queste le sue parole sul possibile trasferimento di Giacomo Raspadori:

“Raspadori? Qualunque sia la situazione, il giocatore sa cosa pensiamo di lui. Non ha giocato molto, ma quando ha giocato ha fatto bene. Non c’è fretta”.

Quelle del ds possono comunque essere dichiarazioni di circostanza perché la Roma ha intenzione di affondare il colpo per prendere due attaccanti, non solo Zirkzee ma anche l’ex Napoli.

Foto: X Atletico Madrid