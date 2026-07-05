Alejandro Domínguez: “Il movimento sudamericano pensa in grande. Vogliamo vincere tutto”

05/07/2026 | 12:05:23

I media sudamericani riportano le parole del presidente della Confederazione Sudamericana di Calcio, Alejandro Domínguez, che ha lodato il Paraguay e in generale i risultati fin qua ottenuti dal movimento sudamericano: “Siamo un intero continente che pensa in grande. Giochiamo sempre per vincere tutto, non c’è via di mezzo. Il Paraguay si è guadagnato il rispetto di tutti. Continuiamo a pensare in grande. Non bisogna arrendersi, il calcio offre sempre una seconda chance”.

Foto: Instagram Domìnguez