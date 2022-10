ALEJANDRO BALDE, LA NUOVA FRECCIA DELLA MASIA

Dopo l’arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona stiamo assistendo alla nascita di tante nuove stelle provenienti dalla Masia. Nell’ultimo ventennio abbiamo apprezzato tanti nomi usciti dalla cantera blaugrana: Messi, Iniesta, Piqué, Pedro, Busquets e lo stesso Xavi. Adesso, quest’ultimo è divenuto tecnico della squadra e sta cercando di tirare fuori altri grandi nomi. E proprio nella notte di San Siro, il tecnico spagnolo si è affidato a un altro gioiello blaugrana: Alejandro Baldé, terzino sinistro classe 2003.

Balde è un laterale completo, capace di saper destreggiarsi in entrambe le fasi. Fa della spinta offensiva il suo punti di forza e grazie alla sua abilità nei cross riesce a sfornare un cospicuo numero di assist per i suoi compagni. Pur avendo una maggiore predilezione alla fase offensiva, Balde è molto difficile da superare nell’uno contro uno, grazie alla sua rapidità e allo strabordante atletismo.

Alejandro Balde Martinez è nato a Barcellona, il 18 ottobre 2003, da madre dominicana e padre guineano. Il percorso calcistico di Balde è iniziato all’età di quattro anni quando il fratello maggiore Edy stava giocando per l’F.C. Sant Martí Condal e Alejandro è stato invitato a giocare, essendo già evidenti le sue qualità tecniche e atletiche. Ufficialmente, Balde ha iniziato a giocare a calcio a 6 anni nel CE Sant Gabriel, dove veniva impiegato da attaccante e segnava tantissimi gol, entrando subito nei radar degli osservatori di Barcellona ed Espanyol.

Nel 2010 accetta la proposta dell’Espanyol, dove continua a segnare tanti gol ma, l’anno successivo, decide di accettare la corte del Barcellona. A otto anni avviene il cambiamento più importante per il ragazzo: cambia ruolo e diventa uno dei più promettenti difensori de La Masia.

Grazie alle sue prestazioni con la seconda squadra, Ronaldo Koeman lo convocò per il ritiro estivo della stagione 2020-2021. Ma durante la stagione non troverà mai spazio tra i “grandi”. Dopo 30 presenze con il Barcellona B, Balde entra stabilmente nel giro della prima squadra blaugrana a partire dalla stagione 2021-2022, e trova la gioia del debutto il 14 settembre 2021 in Champions League nella sconfitta per 3-0 patita per mano del Bayern Monaco, prendendo il posto di Jordi Alba al 74’.

Nel corso della sua giovane carriera, il terzino classe ‘03 ha già dovuto affrontare un infortunio grave come la rottura della tibia, da cui è tornato più forte. Ed il Barcellona ha dato prova di voler puntare sul ragazzo, tanto da fargli sottoscrivere, nel corso dell’estate 2021, un contratto fino al 2024, inserendo una clausola rescissoria dal valore di 500 milioni di euro.

Entrato in pianta stabile nel Barcellona, tuttavia, le sue presenze in campo sono minate da una serie di infortuni. Balde, infatti, ha dovuto far prima i conti con la lombalgia e, successivamente, con un problema alla caviglia. Problemi che lo hanno tenuto ai box gran parte della stagione, terminando l’anno con appena 7 presenze.

Smaltiti i problemi fisici, Balde si è preso il posto sulla corsia mancina della squadra allenata da Xavi. Infatti, il tecnico spagnolo ha dimostrato di puntare sul giovane, tanto che Alejandro ha già collezionato 6 presenze (su 7) da titolare ne LaLiga, contribuendo ai successi della squadra fornendo 3 assist ai compagni. Balde ha la piena fiducia di Xavi e anche la società blaugrana crede in lui. Il talento c’è, e porta la firma d’autore della Masia: chissà se quest’anno il Barcellona non regalerà al mondo del calcio l’ennesimo talento…

