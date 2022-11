Alejandro Balde: “Jordi Alba mi aiuta molto. C’è sana competizione”

Il terzino sinistro del Barcellona Alejandro Balde, lanciato in prima squadra da mister Xavi, è stato convocato in extremis da Luis Enrique per disputare il mondiale, a causa del forfait di Gaya. Balde ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo, nella quale racconta il feeling con Jordi Alba, compagno sia in nazionale che nella squadra di club, ma giocatore con cui si gioca il posto, essendo entrambi esterni sinistri. Di seguito le parole del classe 2003: “E’ un sogno debuttare in un mondiale per me, è stata una prima volta incredibile. Jordi Alba mi da buoni consigli, c’è sana competizione tra noi ma quando Jordi sta bene la squadra gioca meglio”.

Foto: Instagram personale