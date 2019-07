Alderweireld: “Vorrei rimanere al Tottenham anche in questa stagione”

Dopo aver capitanato il Tottenham nella gara vinta contro la Juventus, Toby Alderweireld, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa: “Vorrei rimanere con gli Spurs anche la prossima stagione. Questo è il mio obiettivo: nel calcio tutto può andare veloce, ma tutto quello che sto facendo è concentrarmi sugli Spurs e stare in forma per l’inizio della stagione”. Il belga, classe 1989 ha il contratto in scadenza nel 2020: con la maglia dei londinesi ha totalizzato 159 presenze.

Foto: Twitter Tottenham