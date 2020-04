Alderweireld, l’agente: “D’accordo per il taglio stipendi, ma solo se i giocatori possono liberarsi gratis”

Stijn Francis, agente di Toby Alderweireld (tra gli altri), è intervenuto ai microfoni del Guardian per parlare del possibile taglio stipendi: “Quando i club acquistano un calciatore corrono un rischio pagando il trasferimento e l’ingaggio, in cambio di questo rischio il giocatore non può andare via prima della fine del contratto a meno che tutte le parti non siano d’accordo. I giocatori sanno che durante questo periodo possono essere certi di ricevere lo stipendio concordato e se i club ora chiedono di ridurre gli stipendi vanno a minare un principio di stabilità contrattuale. Se vogliono tagliare i salari dovrebbero anche accettare che i giocatori possano interrompere gratuitamente il loro rapporto di lavoro”, le sue parole.

Foto: Ibtimes